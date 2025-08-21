Alcaldesa Yesica Sifuentes encabeza Caminata en Naturaleza

Con gran éxito se llevó a cabo la Primera Caminata de Senderismo en el Cerro de la Gloria, donde más de 90 personas participaron en esta experiencia en contacto con la naturaleza, recorriendo un trayecto de 12 kilómetros de ida y vuelta.

La actividad fue encabezada por la Alcaldesa de Castaños, Yesica Sifuentes Zamora, acompañada de autoridades municipales y ciudadanía en general, quienes disfrutaron de una jornada de activación física, turismo local y convivencia social.

El recorrido contó con la guía del Prof. Javier Esparza de la Cerda, director del INEDEC en la Región Centro, especialista en senderismo, además de la colaboración de diferentes grupos dedicados a esta práctica.

En su mensaje, la presidenta municipal agradeció la participación de habitantes de Castaños y de municipios vecinos de la Región Centro, destacando que este tipo de actividades representan una oportunidad para impulsar esta actividad para el turismo, promover estilos de vida saludables y fortalecer la unión entre las familias.

"Agradezco el apoyo de todas las partes involucradas en la organización de esta gran actividad, así como de los cuerpos de seguridad y rescate que en todo momento velaron por la seguridad y bienestar de los asistentes", señaló Sifuentes Zamora.

Asimismo, la alcaldesa resaltó que el gobierno municipal continuará impulsando actividades al aire libre que fortalezcan la identidad local, promuevan el cuidado del medio ambiente y proyecten a Castaños como un municipio atractivo para realizar este tipo de actividades.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Castaños reafirma su compromiso de trabajar por el bienestar de la ciudadanía, fomentando la convivencia social y posicionando al municipio como un referente en turismo y recreación en la región.