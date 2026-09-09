Ceremonia en Nadadores conmemora la explosión de Celemania y sus víctimas

Con una oración y la bendición del monumento donde ocurrió la tragedia, familiares y personal del Ayuntamiento de Nadadores conmemoraron este miércoles el 19 aniversario de la explosión de Celemania.

En punto de las 9:00 horas, los asistentes se reunieron frente al monumento construido en memoria de las víctimas de la explosión ocurrida el 9 de septiembre de 2007.

Un sacerdote encabezó una oración y, junto con los presentes, rezó un Padre Nuestro en memoria de quienes perdieron la vida. Posteriormente, roció agua bendita sobre el monumento y también sobre los asistentes, como parte de la ceremonia religiosa.

El acto se desarrolló en un ambiente de respeto y recogimiento, con la presencia de familiares de las víctimas y personal del Ayuntamiento de Nadadores, quienes acudieron para mantener viva la memoria de quienes murieron en aquella tragedia.

A 19 años de distancia, el monumento permanece como un sitio de recuerdo para las familias que cada año regresan al lugar donde sus seres queridos perdieron la vida. La explosión de Celemania dejó decenas de víctimas y una profunda huella en la región Centro de Coahuila.

Para los familiares, regresar al sitio no sólo significa recordar el dolor de aquella jornada, sino también honrar la vida de quienes ya no están. La oración y la bendición de este miércoles marcaron un nuevo aniversario de una tragedia que, casi dos décadas después, permanece en la memoria de Nadadores y de toda la región.