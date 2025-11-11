Javier Flores Rodríguez inaugura Expo Oferta Educativa UAdeC 2025

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El alcalde Javier Flores Rodríguez asistió a la inauguración de Expo Oferta Educativa UAdeC 2025, un espacio que brinda a las y los jóvenes la oportunidad de conocer las diversas opciones académicas que ofrece la Universidad Autónoma de Coahuila.

Acompañado por la regidora Luisa García y el Director de Educación Juan José Rivera Franco, reconoció la importancia de este tipo de eventos, que fortalecen la vinculación entre instituciones educativas y motivan a los estudiantes a continuar su formación profesional, contribuyendo al desarrollo de una región con más oportunidades, conocimiento y futuro.

Durante el recorrido, el alcalde estuvo junto al coordinador de la Unidad Norte, Ing. Talamantes, así como con los directores de dos de las facultades de mayor demanda: Roberto Adán Sánchez de FIME y Dr. Luis Horacio Salas Torres de FCA, ambos orgullosamente sambonenses.

San Buenaventura agradeció a la UAdeC por abrir este espacio de orientación, así como a todas y todos los jóvenes que participaron con interés y entusiasmo en la búsqueda de su futuro académico para lo cual se tiene una coordinación amplia con las universidades para apoyar en transporte e incentivos a universitarios de este municipio, todo a través de Educación.

La Expo Oferta Educativa UAdeC 2025 se convierte en un pilar fundamental para el desarrollo académico de los jóvenes en San Buenaventura, ofreciendo un espacio donde pueden explorar diversas opciones que les permitirán tomar decisiones informadas sobre su futuro profesional.