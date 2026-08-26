Sergio Sisbeles Alvarado asegura seguridad en Coahuila tras enfrentamiento

"Todo aquel delincuente que quiera entrar a nuestra entidad se va a topar con pared", enfatizó Sergio Sisbeles Alvarado, subsecretario de Gobierno en la Región Centro, tras el enfrentamiento registrado en el municipio de Candela, en el que dos civiles fueron abatidos y un elemento de la policía estatal falleció.

El funcionario expresó sus condolencias por el elemento policial que perdió la vida durante el cumplimiento de su deber y destacó la coordinación entre las corporaciones de seguridad para mantener la tranquilidad en Coahuila.

Señaló que el trabajo conjunto incluye al Mando Único, las fuerzas estatales y municipales, así como al Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y los operativos especiales de la Marina. Sisbeles Alvarado advirtió que existe un acecho constante de grupos criminales que operan en otras entidades, particularmente en Nuevo León, además de vigilancia en los límites con Chihuahua, por Sierra Mojada y Ocampo, y con Tamaulipas.

Afirmó que las autoridades mantienen una estrategia para blindar las fronteras estatales y actuar con contundencia ante cualquier intento de ingreso de grupos delictivos. "Ni un paso atrás en el tema de seguridad", sostuvo, al señalar que se continuará con el fortalecimiento y la coordinación de los cuerpos de seguridad pública.

Recordó que recientemente se realizó una reunión de seguridad con los alcaldes de la Región Centro para avanzar en el incremento de las corporaciones policiales. Como ejemplo, mencionó que Monclova pasó de contar con 200 elementos a cerca de 400, mientras que se busca fortalecer las corporaciones del resto de los municipios.

También destacó la conformación de cuerpos élite para vigilar brechas en municipios fronterizos, como Candela, ante hechos de violencia registrados en esas zonas. Sisbeles Alvarado reiteró que las autoridades mantendrán una vigilancia constante y una respuesta coordinada para impedir el ingreso de grupos criminales a Coahuila.