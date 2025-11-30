Seguridad Pública de Monclova evita exposición de detenidos a fotos y videos

Implementan nuevo protocolo en Seguridad Pública que acaba con la exposición de detenidos a fotos y videos, además con esta medida se evita el ingreso de personas ajenas —incluidos supuestos gestores o "coyotes" que se aprovechaban de las familias cobrando sumas exageradas por supuestos trámites para liberar detenidos, muchos de ellos sin ser abogados titulados.

El regidor de Seguridad Pública, Eleuterio López, indicó que desde hace varias semanas comenzó a aplicarse esta adecuación, que incluye cambios en la infraestructura y en los accesos.

Explicó que esta medida forma parte de una estrategia integral para fortalecer el orden y la paz pública, y proteger los derechos humanos de los detenidos. "Antes pasaban por una puerta donde estaban expuestos a que los grabaran o tomaran fotografías, ahora ya no. Los familiares sí pueden verlos y tener contacto con ellos, pero por un acceso distinto y seguro", afirmó.

El regidor señaló que uno de los objetivos principales es evitar que personas ajenas —incluidos supuestos gestores o "coyotes"— se aprovechen de las familias cobrando sumas exageradas por supuestos trámites para liberar detenidos, muchos de ellos sin ser abogados titulados. Además, reiteró que el nuevo protocolo tiene como eje central la protección de los derechos humanos.

"La finalidad es proteger su integridad. Algunos ingresan como presuntos responsables y deben estar fuera del alcance de quienes quieran aprovecharse de su situación", agregó. Los detenidos ya no transitan por la puerta lateral a la policía, donde quedaban expuestos a fotografías y videos—, sino que ahora ingresan por un acceso exclusivo que permite que las unidades los resguarden hasta llegar a las celdas del edificio.

Actualmente, Seguridad Pública reporta una eficiencia del 95 por ciento en tiempos de respuesta, que van de cuatro a seis minutos. "Siempre se aplicará el buen trato y el contacto con los familiares. No estamos violentando ningún derecho; lo que buscamos es que todo se haga de manera clara y segura", puntualizó.