Frontera: González Dodero asegura tranquilidad y seguridad pública

FRONTERA, COAHUILA.- El director de Seguridad Pública de Frontera, Fernando González Dodero, informó que durante esta temporada decembrina no se han registrado quejas de extorsión por parte de la ciudadanía ni de los visitantes que transitan por el municipio.

Señaló que el comportamiento de los elementos ha sido positivo y acorde a las indicaciones emitidas en la última reunión de mandos, a su vez ordenadas por el Gobierno del Estado.

De acuerdo con González Dodero, se instruyó de manera clara a la corporación para no molestar a los paisanos ni a los habitantes en general mientras recorren los diferentes municipios de la Región Centro del estado, salvo que exista una causa justificada como violar reglamentos o cometer infracciones.

En esos casos, advirtió, se procederá conforme a lo establecido, ya sea en el ámbito administrativo o penal, dependiendo de lo que hayan infringido según el reglamento en Frontera.

El funcionario destacó que, en caso de que un paisano requiera apoyo, los oficiales tienen la obligación de brindarlo, dejando evidencia del auxilio proporcionado. Añadió que hasta ahora no han recibido señalamientos y se mantiene la vigilancia para garantizar que también se respete el reglamento de Tránsito.