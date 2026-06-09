Familia de Anamaria Rodríguez denuncia extorsiones tras su desaparición

La desaparición de una mujer de 36 años mantiene en alerta a una familia de Frontera que desde hace varios días no tiene noticias de su paradero, mientras además enfrentan llamadas de presuntos extorsionadores que les exigen 7 mil pesos a cambio de supuesta información sobre ella.

Se trata de Anamaria Guadalupe Rodríguez Venegas, quien fue vista por última vez el pasado jueves 4 de junio en la colonia Borja, en el municipio de Frontera. Desde entonces, sus familiares emprendieron una intensa búsqueda sin obtener resultados positivos.

La madre de la desaparecida Gabriela Venegas informó que en los últimos días han recibido reportes de personas que aseguran haberla visto en distintos sectores como Occidental, La Sierrita e incluso Estancias, sin embargo, ninguna de estas versiones ha podido ser confirmada.

La preocupación aumentó cuando comenzaron a recibir llamadas de personas identificadas como venezolanos, quienes les solicitan dinero y aseguran tener información sobre el paradero de Anamaria.

“Nos quieren quitar dinero y nos quieren extorsionar”, señaló la madre, quien explicó que hasta el momento no existe ninguna prueba de que quienes realizan las llamadas realmente sepan dónde se encuentra su hija.

La familia también manifestó sospechas hacia una expareja sentimental de la mujer, debido a problemas previos en la relación. De acuerdo con el testimonio de la madre, Anamaria ya no deseaba continuar con esa relación y existían conflictos entre ambos. Ya que el hombre de nombre Julio Quintanilla Valdes la había golpeado y abusado sexualmente de ella.

Ante la situación, los familiares acudirán ante el Ministerio Público para formalizar la denuncia correspondiente y solicitar la intervención de las autoridades en las investigaciones.

Además, pidieron el apoyo de la ciudadanía para compartir la información y ayudar a localizar a Anamaria Guadalupe Rodríguez Venegas, quien mide aproximadamente 1.65 metros, tiene ojos color miel, complexión media y un tatuaje en la muñeca del brazo izquierdo. La última vez que fue vista vestía una blusa azul marino, pantalón de mezclilla azul y sandalias.

Cualquier información sobre su paradero puede ser reportada a los teléfonos 866-124-3112 y 866-235-2301.