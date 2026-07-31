CFE reporta interrupciones eléctricas en Frontera por falla en infraestructura

Una falla en la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) provocó interrupciones en el suministro eléctrico durante varias horas en diversos sectores de Frontera, durante la tarde del jueves.

¿Qué causó las interrupciones eléctricas?

Raúl Cárdenas Leija, director de Servicios Primarios, informó que se recibió el reporte de una línea caída en el sector de la colonia San Francisco I. Madero, particularmente sobre la calle Coahuila, entre Madero y Tamaulipas.

El funcionario explicó que la afectación corresponde a una línea eléctrica que presentó una falla, situación que generó interrupciones en el servicio en diferentes sectores de la ciudad. Cárdenas Leija señaló que el reporte fue canalizado y posteriormente se estableció la línea afectada, aunque hasta el momento la administración municipal no había recibido información oficial por parte de la CFE respecto a posibles apagones intermitentes posteriores.

El director de Servicios Primarios recordó que en ocasiones anteriores se han presentado situaciones similares con líneas de energía eléctrica, provocando afectaciones en distintos puntos de Frontera. Ante el reporte, personal municipal permaneció atento a la situación y a la evolución de los trabajos realizados por la Comisión Federal de Electricidad.

Cárdenas Leija indicó que, hasta el momento de la entrevista, no se había informado al Ayuntamiento sobre nuevos cortes programados o interrupciones intermitentes derivadas de los trabajos de reparación. La autoridad municipal pidió mantenerse atenta ante cualquier modificación en el servicio, mientras se espera que la CFE informe sobre las condiciones de la infraestructura eléctrica y las acciones necesarias para evitar nuevas afectaciones.

La falla se suma a los problemas que enfrentan distintos sectores de Frontera cuando se registran desperfectos en las líneas de suministro, particularmente cuando una sola infraestructura afecta a varias zonas de la ciudad. Servicios Primarios continuará dando seguimiento al reporte y mantendrá comunicación con las áreas correspondientes para conocer si habrá nuevas interrupciones en el suministro eléctrico.