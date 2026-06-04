Se apaga un sueño: Castaños llora la partida de Isaías "El Artillero" Rodríguez

La comunidad de Castaños se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Isaías Rodríguez, conocido como "El Artillero", joven boxeador e ingeniero que permanecía hospitalizado luego de sufrir una lesión cerebral durante un torneo de boxeo celebrado en Cuatro Ciénegas.

La noticia fue dada a conocer por familiares del deportista a través de redes sociales, donde agradecieron las muestras de apoyo recibidas durante los últimos días y comunicaron el sensible fallecimiento del joven de 23 años.

"Lamentamos mucho dar esta noticia. Hoy el campeón partió con Dios Padre Todopoderoso. Con permiso de su padre damos aviso a todos los que apoyaron y conocidos. Nos duele en el alma esta partida y no tenemos más que aceptar la voluntad de Dios Padre. Por más difícil que es esta noticia, no nos queda más que aceptar sus planes", publicaron.

¿Cómo ocurrió la lesión de Isaías Rodríguez?

El incidente que cambió la vida del joven ocurrió el pasado sábado 29 de mayo durante una competencia de boxeo en Cuatro Ciénegas, donde recibió un fuerte golpe en la cabeza que derivó en severas complicaciones médicas. Posteriormente fue sometido a una cirugía cerebral de emergencia y permaneció bajo atención especializada mientras familiares, amigos y la comunidad deportiva mantenían la esperanza de su recuperación.

Reconocimiento y legado de Isaías Rodríguez

Isaías no solo era reconocido por su desempeño sobre el cuadrilátero. Recientemente se había graduado como ingeniero mecánico industrial con mención honorífica, logro que lo convirtió en el mejor alumno de su generación y en un orgullo para su familia y para el municipio de Castaños.

Durante los días que permaneció hospitalizado, cientos de personas se unieron en cadenas de oración y campañas de apoyo para ayudar a solventar los gastos médicos y acompañar a la familia en los momentos más difíciles.

Hoy, quienes lo conocieron lo recuerdan como un joven disciplinado, apasionado por el deporte, dedicado a sus estudios y con un futuro prometedor por delante.

Fallece Isaías Rodríguez boxeador de Castaños