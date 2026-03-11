Presentan 1ª. Edición del 10K Unión Trail Coahuila 2026

SABINAS, COAH.- La Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV), encabezada por Javier Ruiz Izaguirre, anunció la realización de la Primera Edición de la carrera pedestre 10K Unión Trail Coahuila 2026, bajo el lema "Corre tus Raíces, Conquista el Norte".

El evento se llevará a cabo el próximo 29 de marzo en el municipio de Múzquiz, marcando el inicio de un circuito deportivo que recorrerá distintas ciudades de la Región Carbonífera y del norte del estado.

Encabezaron la rueda de prensa, la maestra Diana Guadalupe Haro Martínez, subsecretaria de Turismo en la Región Carbonífera, en representación de la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos así como el propio presidente de la OCV.

Detalles confirmados

Durante el encuentro se destacó que el Urban Trail Coahuila busca promover el deporte, la convivencia y el respeto por los paisajes naturales, reuniendo a corredores, familias y amantes de la naturaleza en una experiencia que combina desafío y orgullo por la tierra.

El coordinador del evento, profesor Urbano Flores Rodríguez, agradeció el respaldo de la OCV, de los clubes de corredores y del Gobierno del Estado.

Informó que el circuito contempla fechas en distintas sedes: Múzquiz el 29 de marzo, Ciudad Acuña el 19 de abril, Sabinas el 3 de mayo y Allende el 14 de junio.

Inscripción y premios

La convocatoria ya está abierta con un costo de recuperación pues la inscripción es de 380 pesos, otorgando premios en efectivo a los tres primeros lugares de cada categoría, que van desde los 18 hasta más de 60 años.

Por su parte, la subsecretaria de Turismo, Diana Guadalupe Haro Martínez, subrayó que este proyecto representa mucho más que una competencia deportiva, ya que fortalece la unión entre municipios, impulsa el turismo deportivo, además de promover el bienestar de las comunidades.

Resaltó que, el circuito recorrerá municipios como Múzquiz, Acuña, Sabinas, Allende y Piedras Negras, mostrando la riqueza cultural y natural de la región.

1 / 2 2 / 2 ❮❯

Finalmente, se destacó que iniciativas como el Unión Trail Coahuila contribuyen a posicionar al estado como un destino ideal para el turismo deportivo, generando derrama económica para comercios y prestadores de servicios locales.

Bajo el liderazgo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, Coahuila continúa consolidándose como uno de los estados más seguros y competitivos del país, condiciones que permiten organizar eventos de calidad que fomentan la salud, la convivencia y el orgullo por la tierra norteña.

En dicho acontecimiento también se contó con la presencia del ingeniero Miguel Herrera Gutiérrez, del equipo Club Lobos con sede en Sabinas; del equipo Galgos Running acudió la licenciada Blanca Cortez de Allende Coahuila; el Presidente de tiempos resultados David Argán Martínez de la ciudad de Monclova y Nora Leticia Rocha también de Monclova.