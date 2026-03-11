Los hechos se registraron esta mañana en la carretera Federal 57 Exigen justicia familiares de Fallecido en volcadura de autobús

SABINAS, COAH.- Familiares del menor que perdió la vida en la volcadura de un autobús de pasajeros sobre la carretera federal 57, en el tramo Monclova-Sabinas, narraron lo sucedido en este trágico accidente que dejó una víctima mortal y varios lesionados.

Los afectados exigieron además la pronta entrega del cuerpo del menor, al tiempo que pidieron a las autoridades esclarecer las circunstancias del siniestro.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con el testimonio de Brenda Guadalupe N, el operador del autobús, junto con otra pasajera, abandonaron el lugar del accidente y se retiraron del perímetro, dejando a los demás ocupantes en estado de indefensión.

La unidad pertenece a la empresa Transportes Guerreros, cuyos representantes no se han presentado ante la autoridad en esta ciudad para dar respuesta a los afectados.

Detalles confirmados

Algunos sobrevivientes señalaron que el chofer, cuya identidad aún se desconoce, podría haber conducido distraído, presuntamente utilizando el teléfono celular y conversando con la mujer que lo acompañaba. Esta situación, según los pasajeros, habría provocado la pérdida de control y la posterior volcadura del vehículo.

Los afectados también denunciaron que un ajustador se presentó en el sitio haciéndose pasar por representante de la empresa, aunque en realidad se trata del propietario de la línea de transporte. Esta acción generó mayor inconformidad entre los familiares y sobrevivientes, quienes consideran total falta de responsabilidad por parte de la empresa.

Acciones de la autoridad

Ante este panorama, los familiares del menor fallecido y los pasajeros lesionados exigieron justicia y solicitaron la intervención inmediata de la Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, para que se investigue a fondo el accidente y se finquen responsabilidades tanto al operador como a la empresa transportista.