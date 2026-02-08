Armando de la Garza destaca el impacto económico del Super Bowl en Monclova

Varios negocios de la localidad, sobre todo, los que tienen consumo de bebidas, registraron una gran afluencia de comensales este domingo por la tarde.

Impacto en la comunidad

El Super Bowl representó una de las fechas más importantes para el sector restaurantero y hotelero en la región Centro, al generar una importante afluencia de clientes en bares y establecimientos que transmiten el encuentro deportivo, señaló el empresario Armando de la Garza. Explicó que durante este tipo de eventos los negocios suelen registrar llenos totales, principalmente aquellos que cuentan con pantallas para que los aficionados puedan disfrutar del partido en grupo, lo que se traduce en un incremento significativo en las ventas.

Consumo promedio en Monclova

Aunque aún no se puede determinar con precisión la derrama económica total, debido a que se desconoce el número exacto de asientos disponibles en los diferentes bares y restaurantes de la ciudad, estimó que el consumo promedio por persona oscila entre los 500 y 600 pesos, considerando botanas, alimentos y bebidas. "Es una fecha importante a nivel mundial y en Monclova deja una buena derrama económica que se agradece en estos tiempos; los negocios lo valoran porque atraen a muchas personas", expresó el empresario.

Compras en el hogar

Añadió que incluso quienes deciden ver el partido desde sus hogares contribuyen al movimiento económico local, ya que realizan compras de comida preparada, bebidas y diversos productos para reunirse con familiares y amigos durante la transmisión del evento deportivo.