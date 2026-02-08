Fortalece Carlos el desarrollo urbano

En coordinación con el gobernador Manolo Jiménez, continúa realizando arranques y entregas de obras en distintos sectores de la ciudad.

Con el objetivo de consolidar el desarrollo urbano y fortalecer la infraestructura de la ciudad, el alcalde Carlos Villarreal encabezó durante la semana el arranque y la entrega de diversas obras en distintos sectores de Monclova, como resultado del trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez.

Como parte de estas acciones, se realizaron obras de pavimentación y pavimentación hidráulica con una inversión superior a 5 millones de pesos, que fortalecen la conectividad, mejoran la movilidad urbana y elevan las condiciones de vida de las familias monclovenses.

Las obras de esta semana incluyeron:

? Arranque de pavimentación en las calles Jacaranda y Tulipán, en la colonia Elsa Hernández, en el tramo comprendido entre la calle Azucenas y el tope de calle.

? Entrega de pavimentación en las calles Viesca y San Marcos, en la colonia Óscar Flores Tapia, en el tramo comprendido entre San Pedro y San Lorenzo, y entre Isabel Amalia y Dalia, respectivamente.

El alcalde Carlos Villarreal señaló que estas obras reflejan el avance constante de Monclova hacia una ciudad con mejor infraestructura urbana, donde el desarrollo se construye con planeación, inversión responsable y el respaldo del Gobierno del Estado.

"El trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez nos permite seguir avanzando con proyectos que fortalecen la infraestructura y mejoran las condiciones de vida de las y los monclovenses. Cada obra que inicia y se entrega es una muestra de que cuando hay unidad y visión compartida, los resultados se traducen en beneficios reales para la ciudadanía", subrayó.

El Gobierno Municipal de Monclova refrenda su compromiso de continuar trabajando en equipo con el Gobierno del Estado para seguir consolidando una ciudad más ordenada, moderna y con mayores oportunidades para todas y todos.