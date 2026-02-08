Roban cableado en primaria Sor Juana

FRONTERA, COAH.– La escuela primaria Sor Juana Inés de la Cruz fue víctima del robo de cableado eléctrico, hecho que quedó evidenciado tras los daños detectados en la infraestructura del plantel y difundidos a través de redes sociales. La denuncia pública fue realizada desde el perfil de Facebook identificado como "Ruby ZP", donde se informó que durante la madrugada personas desconocidas sustrajeron el cableado de la institución educativa. En la publicación se solicita el apoyo de los vecinos del sector para que, en caso de escuchar ruidos sospechosos en horas nocturnas, den aviso inmediato a la Policía. "Robaron cableado en la escuela Sor Juana.

Les pedimos a los vecinos que si en la madrugada escuchan algo llamen a la Policía por favor", señala el mensaje compartido en la red social. Las imágenes difundidas muestran conductos eléctricos vacíos, cableado arrancado y registros abiertos en los muros del edificio, lo que confirma la afectación al sistema de energía del plantel. Aunque no se ha informado oficialmente el monto de los daños, este tipo de robo suele generar afectaciones económicas importantes, además de poner en riesgo el desarrollo normal de las actividades escolares, especialmente cuando el suministro eléctrico resulta comprometido. El robo de cableado se ha convertido en una práctica recurrente en distintos municipios de la región, debido al valor comercial del cobre en el mercado informal.

En escuelas públicas, estos hechos impactan directamente a la comunidad estudiantil. Padres de familia y vecinos hicieron un llamado a reforzar la vigilancia en el sector, al tratarse de un espacio destinado a la formación de niñas y niños.