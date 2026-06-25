Recién nacido se mantiene estable bajo atención médica

El recién nacido que permanece bajo atención médica especializada se mantiene estable y presenta una evolución favorable durante sus primeras 24 horas de vida, informó el jefe de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria, Faustino Aguilar Arocha.

El funcionario explicó que el menor presenta dificultad respiratoria asociada al proceso de nacimiento, por lo que requiere apoyo de oxígeno y monitoreo permanente en la unidad neonatal.

Aguilar Arocha señaló que el paciente recibe atención con todos los recursos disponibles del hospital, incluido personal especializado en pediatría y terapia intensiva neonatal. Además, se le practican estudios de laboratorio y análisis complementarios para evaluar su evolución clínica.

Indicó que hasta el momento no se han registrado complicaciones adicionales y que el estado de salud del recién nacido se mantiene estable, aunque bajo vigilancia médica estrecha.

El representante de la Secretaría de Salud destacó que las primeras 24 horas han sido favorables; sin embargo, precisó que será necesario mantener la observación durante los próximos días para confirmar una evolución satisfactoria.

Asimismo, aseguró que el hospital continúa utilizando todos los recursos necesarios para garantizar la atención y el cuidado del menor.