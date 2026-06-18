Corto circuito provoca evacuación en jardín de niños en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un corto circuito registrado en el área del cableado de un minisplit en una de las aulas del jardín de niños "Niños Héroes", ubicado en la colonia Nogalera, generó la evacuación inmediata de los estudiantes este jueves.

El director de Protección Civil Municipal, Ing. Víctor Guajardo Loo, informó que los docentes del plantel, al percatarse de la situación, actuaron de manera rápida y resguardaron a los menores, poniéndolos a salvo en un área segura.

Elementos de Bomberos y Protección Civil se desplazaron al lugar de los hechos para controlar el siniestro y evitar que se registraran mayores afectaciones en la infraestructura escolar.

De acuerdo con las autoridades, las inclemencias del clima han provocado sobrecalentamiento en el cableado eléctrico, lo que genera este tipo de situaciones de riesgo en instalaciones con alto consumo energético.

Guajardo Loo reiteró el llamado a las instituciones educativas para mantener constante revisión en sus sistemas eléctricos y prevenir incidentes que puedan poner en riesgo la integridad de los estudiantes y personal docente.