Lorena Long Guedea alerta sobre adicciones en mujeres

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Hasta en un 70 % se han incrementado los reportes de personas por consumo de "cristal", principalmente mujeres que habitan este municipio, reveló la licenciada Lorena Long Guedea, subdelegada de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF).

La funcionaria advirtió que este fenómeno constituye un problema social grave, pues la mayoría de los reportes recibidos están relacionados con omisiones de cuidado hacia menores de edad, dado a que las madres de familia son adictas.

Long Guedea explicó que, a diferencia de años anteriores, cuando los hombres eran quienes presentaban mayor incidencia en adicciones y alcoholismo, ahora son las mujeres quienes encabezan las cifras.

"La mujer es el pilar de los hijos, pero muchas han perdido el compromiso de cuidar de la familia o de mantener unido el matrimonio", señaló.

La subdelegada subrayó que esta situación vulnera directamente los derechos de los menores, ya que una madre adicta incurre en múltiples responsabilidades incumplidas.

Entre ellas, destacó la trasgresión al derecho a la educación, pues las instituciones educativas reportan constantes casos de ausentismo escolar y la falta de madres que acudan por sus hijos al concluir las clases.

El fenómeno, dijo, se ha agudizado en el último año y afecta principalmente a mujeres de entre 20 y 30 años de edad, quienes han caído en el consumo de drogas sintéticas como el cristal.

La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia recibe cada vez más denuncias vinculadas a esta problemática, lo que ha encendido las alarmas en este municipio.

Ante esta situación, autoridades locales y educativas trabajan en coordinación para atender este mal social, que no solo impacta en la salud de las mujeres, sino también en la estabilidad de las familias y el futuro de los menores, quienes resultan los más afectados por el abandono y la falta de cuidado.