Protección Civil atiende picaduras por enjambre de abejas

Un enjambre de abejas provocó la movilización de elementos de Protección Civil en las instalaciones de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria, luego de que varias personas, entre ellas un menor, resultaran con picaduras.

La mañana de este miércoles se registró el reporte luego de que un menor que acudió al Centro de Salud, tras la picadura de abejas que sufrió un menor que acudió al Centro de Salud Guadalupe, así como otras personas que se encontraban al exterior del edificio y fueron atendidas.

Personal de Protección Civil acudieron de inmediato con el fin de atender la emergencia, localizar el panal y delimitar el área para evitar más incidentes, ubicando el enjambre al interior de un árbol.

"Lo que se hizo de momento fue delimitar el área y dar las recomendaciones para que nadie intente molestarlas ni se acerque, por la noche acudirá personal especializado para retirar el enjambre, ya que en ese horario la seguridad para los elementos es mayor", así lo informó el director Protección Civil.

Durante el día se mantuvo la vigilancia y por la tarde noche acudió personal de Protección Civil para llevar a cabo las acciones y retirar el enjambre.

Pedro Alvarado señaló que los reportes por presencia de enjambres son constantes en la ciudad, con un promedio de tres atenciones diarias, con una mayor incidencia en zonas de alta concentración poblacional.

Ante esto el director pidió a la ciudadanía evitar manipular los panales por cuenta propia, y en caso de detectar un enjambre, recomendó llamar al departamento de Protección Civil para su retiro seguro.