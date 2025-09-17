Alcalde Carlos Villarreal impulsa proyectos de desarrollo en Monclova

Como parte del compromiso de mejorar de manera integral la calidad de vida de las y los monclovenses, el alcalde Carlos Villarreal se reunió con Juan Carlos Pérez Álvarez y Mario Alberto Tanaka, quienes estuvieron en Monclova en representación del delegado del Infonavit en Coahuila, Iván Caballero, para dar seguimiento a diversos proyectos que se estarán impulsando, de manera coordinada, en beneficio de las familias monclovenses.

Durante la reunión, el alcalde destacó que la relación entre instituciones de los tres órdenes de gobierno es clave para brindar más beneficios a las familias monclovenses. Por ello, la administración municipal continuará realizando las gestiones necesarias en proyectos prioritarios para generar más y mejores oportunidades de desarrollo para la ciudad y la región.

"Estamos trabajando para que cada familia monclovense tenga acceso a una vivienda digna. Estos proyectos, impulsados con el Infonavit y respaldados por el gobernador Manolo Jiménez, son muestra de lo que podemos lograr cuando los tres órdenes de gobierno trabajamos juntos en beneficio de la ciudadanía", destacó el alcalde Carlos Villarreal.

El edil reiteró que las acciones coordinadas con instancias del Gobierno Federal y el Gobierno del Estado, permiten que los proyectos sean efectivos y lleguen directamente a las familias que más lo necesitan. "Nuestro compromiso es seguir gestionando y coordinando esfuerzos para lograr resultados concretos que impacten de manera positiva en la calidad de vida de las y los monclovenses".

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando en coordinación con las instituciones de los tres órdenes de gobierno para impulsar iniciativas que consoliden la infraestructura, el desarrollo urbano y mejoren la calidad de vida de la ciudadanía.