Medio Maratón 21K y Torneo de Béisbol Joakim Soria destacan en la Feria Monclova 2025

La Feria Monclova se llevará a cabo del 2 al 19 de octubre, con un variado programa artístico, cultural, gastronómico e industrial, que la mantiene como una de las festividades más importantes del norte del estado.

La gira la encabezó Cristina Rodríguez, en representación de la secretaria de Turismo, Cristina Amezcua, junto a Gustavo Grimaldo, director de Desarrollo Social, y Daniel Morales, director de Deportes, quienes ayer visitaron Piedras Negras, Acuña y Sabinas, donde dieron a conocer detalles de la Feria Monclova 2025, el Medio Maratón 21K y el Torneo de Béisbol Joakim Soria.

El Medio Maratón 21K se realizará el domingo 19 de octubre, con una bolsa acumulada de premios superior a los 500 mil pesos. La convocatoria está abierta a todo público y se espera la participación de más de 2 mil corredores, tanto principiantes como profesionales.

Las categorías a premiar abarcan ramas femenil y varonil desde los 29 hasta los 60 años, además de relevos mixtos, universitarios y de clubes de atletismo.

Con la cuota, los corredores recibirán un kit que incluye playera conmemorativa, medalla, chip electrónico, hidratación y acceso a rifas. Los fondos recaudados serán destinados al Patronato de Deportes, con el fin de impulsar a nuevos talentos locales y mejoras en infraestructura deportiva.

En cuanto al béisbol, el Torneo Joakim Soria se celebrará del 12 al 16 de noviembre, dirigido a jóvenes de 11 a 14 años. El evento contará con la participación de alrededor de 64 equipos y será organizado en conjunto con Acereros de Monclova y el Instituto Estatal del Deporte de Coahuila.

Con estas actividades, Monclova se perfila como un referente deportivo, cultural y recreativo en la región, fortaleciendo su identidad como ciudad promotora del talento y el turismo en el estado.