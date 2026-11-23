Entre lágrimas, dolor y consternación, familiares de William Saucedo Arzola exigieron justicia por su muerte y pidieron que las autoridades localicen al conductor que presuntamente provocó el choque frontal y huyó del lugar sin auxiliarlo.

En medio del impacto por lo ocurrido, sus seres queridos lamentaron la pérdida y señalaron que el accidente «causó una desgracia» que dejó a una familia sumida en el dolor.

El cuerpo de William es velado en la capilla Guadalupe, ubicada en el municipio de Castaños. Será hasta mañana cuando sus restos sean trasladados al panteón municipal para darle sepultura.

A través de redes sociales, familiares también expresaron su tristeza por la partida del hombre, con mensajes de despedida en los que destacaron el cariño que le tenían.

«Lamentamos tu partida, fuiste una gran persona y siempre te recordaremos, mi sobrino William Saucedo Arzola. Nos dejas un dolor inmenso. Dios te reciba en su reino», compartió uno de sus seres queridos.

Exigencia de Justicia

La exigencia de justicia se suma a la búsqueda de Christian Venancio, alias «El Cosio», a quien los familiares identificaron públicamente como el presunto conductor de una camioneta GMC Denali color arena involucrada en el accidente.

Detalles del Accidente

De acuerdo con la denuncia pública de la familia, el choque ocurrió durante la madrugada del domingo en la brecha que comunica a Soledad con el ejido Palo Blanco, en el camino hacia el Rancho La Viga, en Castaños.

Los familiares sostienen que el conductor de la Denali invadió el carril contrario y se impactó de frente contra la camioneta en la que viajaba William.

Por ello, solicitaron la colaboración de la ciudadanía para aportar información que permita localizar al señalado y a la camioneta presuntamente involucrada.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente la localización del señalado ni alguna detención.