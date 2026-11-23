El delegado regional de la Fiscalía de Coahuila, Everardo Lazo Chapa, informó que el pasado 21 de noviembre de 2026 se recibió un reporte en la colonia Bellavista, en el municipio de Frontera, sobre el deceso de una persona del sexo femenino, identificada como Gabriela García Quiroz.

Resultados de la necropsia

Tras arribar al lugar, las autoridades recabaron los datos de prueba correspondientes y realizaron el levantamiento del cuerpo para trasladarlo al Servicio Médico Forense y practicarle la necropsia de ley.

De acuerdo con lo señalado, la diligencia forense se llevó a cabo con perspectiva de género y aplicando el protocolo de feminicidio conforme a lo que marca la ley.

Protocolo de feminicidio aplicado

El resultado de la necropsia estableció que la muerte ocurrió derivada de una asfixia por ahorcamiento, sin que se encontraran datos de violencia ni en el cuerpo ni en el lugar. La carpeta de investigación continúa abierta para reunir los datos de prueba que correspondan y concluir el caso lo antes posible.