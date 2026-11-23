Con la persona responsable ya identificada, la autoridad integra la carpeta de investigación para solicitar en estos días el mandamiento judicial o la audiencia ante el órgano jurisdiccional correspondiente por el accidente mortal ocurrido en el ejido Palo Blanco, en el municipio de Castaños.

De acuerdo con la información proporcionada por Everardo Lazo Chapa, delegado de la Fiscalía en la región, el reporte se recibió aproximadamente a la 1:00 de la madrugada del 22 de noviembre en la guardia de la Agencia de Investigación Criminal.

Detalles de la investigación

Al lugar acudieron elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de Servicios Periciales para recabar los primeros datos de prueba e integrarlos a la carpeta de investigación.

Resultados de la necropsia

La necropsia de ley determinó que la causa de muerte de la víctima, una persona del sexo masculino, fue una laceración de pulmón izquierdo y derecho que derivó en un choque hipovolémico.

Las diligencias continúan con la integración de la carpeta para proceder con la solicitud ante el órgano jurisdiccional que corresponda en los próximos días.