Derivado de un reporte a los grupos ciudadanos, se realizó un cateo aproximadamente a las 18:40 horas en el negocio denominado Depósito y Quesadillas Menchaca, ubicado en la calle Aeroméxico número 135 de la colonia Aeropuerto y/o Aviadores, en el municipio de Frontera, Coahuila.

Detalles del cateo en el negocio Menchaca

De acuerdo con la información proporcionada, en el lugar se aseguraron aproximadamente 195 cervezas de diferentes marcas. El negocio quedó asegurado y la carpeta de investigación sigue abierta para la investigación que corresponda, según indicó el delegado de la Fiscalía del Estado en la región centro, Everardo Lazo Chapa.