Acuña, Coahuila; 22 de noviembre de 2026.- Autoridades de los tres órdenes de gobierno ejecutaron 15 cateos simultáneos en el municipio de Acuña, logrando la detención de 14 objetivos prioritarios identificados como generadores de violencia.

Las diligencias fueron solicitadas por la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza y autorizadas por el Poder Judicial del Estado, tras instrucciones del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien dio seguimiento en tiempo real al despliegue durante su visita a la ciudad.

Detalles del operativo

En las acciones participaron 315 elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno, 45 agentes del Ministerio Público y 80 unidades tácticas de las distintas corporaciones.

De las 14 personas detenidas, nueve contaban con órdenes de aprehensión vigentes pendientes por cumplimentar por los delitos de robo, posesión de narcóticos con fines de comercio y suministro, entre otros ilícitos.

Resultados de los cateos

Durante los cateos también se aseguraron siete réplicas de armas cortas de fuego, tres básculas grameras y cuatro inmuebles que quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado. Asimismo, se logró la desarticulación de una red irregular de videovigilancia.

Este despliegue representa el segundo operativo simultáneo de este tipo instruido por el mandatario estatal, estrategia que continuará implementándose en las demás regiones de Coahuila para mantener la baja incidencia delictiva y fortalecer la percepción de seguridad entre la ciudadanía.