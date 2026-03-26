Inversiones millonarias en riesgo; familias de la Occidental analizan pagar o abandonar sus viviendas

Lo que por años fue esfuerzo, ahorro y construcción de patrimonio, hoy se ha convertido en incertidumbre para decenas de familias de la colonia Occidental, quienes enfrentan la posibilidad de perder inversiones que en algunos casos alcanzan hasta los 2 millones de pesos.

El conflicto por la posesión de los terrenos ha puesto sobre la mesa una difícil decisión: pagar nuevamente por los predios para conservar sus hogares o abandonarlos y reubicarse en otras tierras. La problemática se agravó luego de que peritos ejidales confirmaran que los predios en disputa no pertenecen a Édgar Inocencio García Candia, quien recientemente salió del penal de Monclova.

Este jueves, cerca de 10 familias —de más de 20 afectadas— se reunieron con los abogados Efraín Hernández y Sandra Barrera para analizar el panorama legal. Durante el encuentro, quedó en evidencia el impacto económico que ha significado este conflicto para los colonos.

Algunos de los afectados señalaron haber pagado cantidades importantes por los terrenos, como 700 mil pesos, 140 mil pesos y otras cifras variables, sin contar la inversión destinada a la construcción de sus viviendas, muchas de ellas ya consolidadas.

Ante este escenario, una parte de las familias manifestó su intención de negociar con el empresario Andrés Oyervides, con el objetivo de pagar lo necesario para no perder lo que han construido durante años. Sin embargo, otros consideran la opción de trasladarse a los terrenos que sí pertenecen a García Candia, ubicados pasando el libramiento Carlos Salinas de Gortari, aunque ello implicaría dejar atrás su patrimonio.

De acuerdo con lo expuesto en la reunión, una de las alternativas contempla que García Candia cubra parte de los adeudos con el empresario, mientras que los colonos tendrían que pagar el resto, dependiendo de los acuerdos que se logren.

Mientras tanto, las familias continúan en análisis, con la presión de tomar una decisión que impactará directamente en su economía y estabilidad. Se espera que en próximos días intervenga personal del Registro Agrario Nacional (RAN) para revisar la situación de las parcelas y brindar mayor certeza jurídica en un conflicto donde lo que está en juego no solo son terrenos, sino años de inversión y esfuerzo.