Elevador 'ocupado' provocó traslado de embarazada por la calle: IMSS

Respecto al traslado para la atención de una paciente obstétrica en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 7 en Monclova, la Representación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informa:

A las 9:05 horas de este jueves ingresó al HGZ/MF No. 7 una paciente obstétrica de 29 años, con trabajo de parto en fase avanzada.

El equipo médico inició de inmediato su valoración y acompañamiento hacia el área obstétrica a través de la ruta interna; sin embargo, al arribar al sótano, el elevador se encontraba ocupado por la movilización de pacientes en niveles superiores.

¿Cómo ocurrió el traslado de la paciente?

Ante la inminencia del parto, el personal de salud determinó utilizar una ruta alterna, tomando por la rampa de acceso al área de abastos con salida a una calle lateral.

La paciente fue ingresada a toco quirófano a las 9:38 horas y el nacimiento se atendió a las 9:39 horas, reportándose tanto la madre como la recién nacida en buenas condiciones de salud.

Detalles confirmados sobre el proceso de atención

Durante el proceso, el personal del hospital ha mantenido comunicación permanente con los familiares.