Invitan a Copa de Campeones 5 vs 5 en Nava

Nava, Coah.— Invitan a todas y todos a participar en la Copa de Campeones 5 vs 5, un espacio pensado para la convivencia, la práctica deportiva y la promoción de una vida libre de drogas en la comunidad.

¿Qué es la Copa de Campeones 5 vs 5?

Este torneo busca reunir a jóvenes y familias en un ambiente de sana competencia, donde el talento local pueda desarrollarse y fortalecerse a través del deporte, generando además un entorno positivo para la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre.

Valores promovidos en el torneo

Se destacó que este tipo de actividades fomentan valores como el trabajo en equipo, el respeto y la disciplina, contribuyendo al bienestar social y fortaleciendo el tejido comunitario, además de incentivar la participación activa de la juventud en eventos deportivos.

Asimismo, se espera una buena respuesta por parte de equipos locales, lo que permitirá que el torneo se consolide como un espacio de encuentro y sana convivencia entre la comunidad deportiva del municipio.

Inscripciones abiertas

Las personas interesadas pueden inscribirse escaneando el código QR de la convocatoria y sumarse a esta iniciativa deportiva que busca seguir impulsando el talento en Nava.