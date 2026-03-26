Inauguran 2ª. Muestra Artística Del pintor internacional Julio Galán en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Para honrar el legado del reconocido pintor internacional muzquense Julio Galán Romo, este jueves se llevó a cabo la apertura de la Segunda Muestra Artística de Pinturas en el Museo Quinta que lleva su nombre, espacio donde el artista vivió su infancia junto a su familia.

El evento reunió a autoridades municipales, historiadores y ciudadanos que celebraron la trayectoria del creador que llevó el nombre de Múzquiz a escenarios internacionales.

La exposición reúne obras donadas por familias y funcionarios locales.

La actividad fue organizada por el Patronato Amigos de la Cultura de Múzquiz, que dirige la profesora, Yolanda Elizondo Maltos, destacando la relevancia de mantener viva la obra del artista.

Explicó que, la exposición está conformada por reproducciones donadas por diversas familias del Pueblo Mágico y por funcionarios del Estado de Coahuila, quienes han contribuido a fortalecer la galería.

Elizondo Maltos detalló que, hace nueve años contaban con 50 obras y que actualmente la colección supera las 77 piezas, lo que ha permitido habilitar galerías en ambos pisos del inmueble.

El crecimiento de la colección refleja el interés de la comunidad por el arte.

Este crecimiento, dijo, refleja el interés de la comunidad por preservar y difundir la obra del pintor, considerado uno de los artistas más influyentes y que conquistó fronteras.

La directora del Patronato recordó que Julio Galán es el muzquense más distinguido a nivel internacional, con un historial de 114 exposiciones en 14 países y 40 ciudades.

Subrayó que, Nueva York fue la ciudad donde en más ocasiones presentó su trabajo y que, incluso el año pasado, al cumplirse 20 años de su fallecimiento, dos galerías en Estados Unidos exhibieron su obra de manera simultánea, demostrando que su legado continúa vigente.

Julio Galán, reconocido internacionalmente, dejó un legado artístico significativo.

Finalmente, Elizondo Maltos expresó que, como muzquenses, existe un profundo orgullo por la figura de Julio Galán. Afirmó que esta muestra es un homenaje del Patronato y de todas las personas que apoyan los eventos culturales del municipio, con el propósito de mantener viva la memoria y la influencia del artista que puso a Múzquiz en el mapa del arte internacional.