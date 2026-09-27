Faustino Aguilar Arocha llama a prevenir Covid-19 en Frontera

FRONTERA, Coah.- Ante la presencia de Covid-19 y el incremento de enfermedades respiratorias por los cambios de clima, la Cuarta Jurisdicción Sanitaria llamó a reforzar las medidas de prevención y detección oportuna en la región centro.

Faustino Aguilar Arocha, jefe de la jurisdicción, recomendó a la población mantener el lavado frecuente de manos, la sana distancia y utilizar cubrebocas cuando sea necesario, especialmente ante la presencia de síntomas respiratorios.

Señaló que durante la temporada otoño-invierno suelen incrementarse padecimientos tanto alérgicos como virales, que pueden manifestarse mediante dolor de garganta, congestión nasal y malestar general.

Ante estos síntomas, recomendó evitar acudir a escuelas u otros espacios mientras se presenta la enfermedad y acudir primero con un médico para obtener un diagnóstico y tratamiento adecuados.

Aguilar Arocha recordó que el Covid-19 no ha desaparecido y continúa presente como una enfermedad endémica, por lo que destacó la importancia de mantener a la población protegida mediante la vacunación y sus refuerzos.

Como parte de la vigilancia epidemiológica, informó que en Monclova se detectaron recientemente tres casos positivos mediante pruebas de laboratorio, mientras que seis resultaron negativos. Además, se tomaron muestras de PCR para confirmar la situación de los pacientes.

Explicó que las personas diagnosticadas se encuentran en buenas condiciones y que la jurisdicción mantiene el monitoreo de los casos para detectar oportunamente cualquier complicación.

El funcionario agregó que el Hospital General mantiene protocolos para pacientes que llegan con problemas respiratorios, incluyendo pruebas para Covid-19 e influenza, además de estudios adicionales cuando el personal médico lo considera necesario.

Por ello, insistió en que la detección y atención tempranas son fundamentales para evitar que los padecimientos respiratorios evolucionen y requieran hospitalización.