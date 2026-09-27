Saltillo recibe capacitación del FBI en delitos cibernéticos

SALTILLO, Coahuila.- Elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo recibieron el taller «Herramientas de Investigación de Delitos Cibernéticos», impartido por instructores del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.

En la jornada de capacitación, desarrollada en las instalaciones del Colegio de Desarrollo y Estrategia Policial de San Pedro Garza García, Nuevo León, participaron de forma conjunta agentes de la policía de dicho municipio y personal de la Fiscalía General de la República (FGR) adscrito a esa entidad.

El alcalde Javier Díaz González detalló que el taller se concretó mediante gestiones ante la Embajada de Estados Unidos en México durante un viaje de trabajo a la Ciudad de México. Destacó que el curso se integra al programa de profesionalización continua para fortalecer la prevención y el combate de la delincuencia en la capital coahuilense.

La delegación de Saltillo estuvo encabezada por el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, junto con integrantes de la Unidad de Policía Cibernética, el Agrupamiento Contra Delitos de Alto Impacto y el Agrupamiento Contra Robo de Vehículos. Durante las sesiones, especialistas del FBI abordaron fundamentos de amenazas digitales, uso de inteligencia artificial en la investigación criminal, rastreo de criptoactivos y técnicas de entrevista a perfiles vinculados con delitos informáticos.

"Para nuestro alcalde Javier Díaz la seguridad es prioridad de prioridades y esta capacitación es reflejo de que se trabaja constantemente en ello. Es velar siempre por la mejora continua", afirmó Garza Félix.

Al término de las actividades, el comisionado entabló un diálogo de trabajo con el secretario de Seguridad Pública de San Pedro Garza García, José Luis David Kuri, y mandos del FBI. En la reunión se pactó un próximo encuentro entre las jefaturas de ambas corporaciones con el propósito de compartir modelos de policía de proximidad y estrechar la coordinación institucional.

Tanto Saltillo como San Pedro Garza García se posicionan de forma constante entre los municipios con mejores percepciones e indicadores de seguridad del país, según mediciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).