Diputado Gerardo Aguado busca regularización de asambleas en Saltillo

SALTILLO, COAH.- Ante los conflictos que pueden surgir por cuotas, seguridad, estacionamiento, ruido y uso de áreas comunes, el diputado local Gerardo Aguado Gómez presentó un punto de acuerdo para que los habitantes de fraccionamientos cerrados, privadas y colonias abiertas reciban apoyo para organizarse.

La propuesta plantea que los ayuntamientos proporcionen orientación y asesoría directa a los vecinos para facilitar la integración de asambleas, comités o asociaciones de colonos, así como la elaboración de reglamentos internos.

Aguado Gómez señaló que la falta de reglas claras o la conformación deficiente de los órganos vecinales puede complicar situaciones relacionadas con mantenimiento, vigilancia, infraestructura, estacionamiento, limpieza, áreas comunes, mascotas, ruido y movilidad.

El legislador recordó que desde diciembre de 2025 la legislación estatal contempla la posibilidad de que colonos, habitantes y arrendatarios formen asambleas o comités destinados a regular la convivencia y el uso de espacios compartidos.

También pueden establecer disposiciones internas para ordenar la convivencia dentro de sus comunidades. Sin embargo, señaló que una parte de la población desconoce los procedimientos necesarios para formalizar estos mecanismos, desde la convocatoria a reuniones hasta la elección de una mesa directiva y la elaboración de reglamentos.

Ante esta situación, propuso que los municipios, dentro de sus atribuciones, implementen jornadas de orientación y mecanismos de atención para acompañar a los ciudadanos en la integración y formalización de sus organizaciones vecinales.

El objetivo, explicó, es que los propios habitantes cuenten con herramientas para establecer acuerdos y resolver diferencias mediante procedimientos organizados. Aguado Gómez sostuvo que contar con reglas y órganos vecinales formalmente constituidos puede contribuir a atender las diferencias mediante diálogo, orden y legalidad, antes de que los desacuerdos entre residentes se conviertan en conflictos mayores.