Gobierno municipal de Saltillo clausura palapa por irregularidades

Saltillo, Coahuila; 26 de septiembre de 2026.— Un establecimiento de eventos tipo palapa, ubicado en la calle Francisco Narro de la colonia Australia, fue clausurado por el gobierno municipal de Saltillo tras detectar diversas irregularidades documentales e incumplimientos en materia de seguridad.

La intervención se concretó como parte del operativo Bares, Cantinas y Palapas. De acuerdo con las autoridades locales, el negocio sin denominación visible ya había recibido notificaciones previas para ponerse al corriente con los trámites reglamentarios; sin embargo, sus propietarios omitieron iniciar el proceso de regularización.

Las direcciones de Desarrollo Urbano y de Protección Civil procedieron a la colocación de los sellos de clausura correspondientes. Las acciones de inspección fueron coordinadas por la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con el respaldo de la Policía Municipal, el Grupo de Reacción Sureste y la Dirección de Alcoholes.

Los operativos de supervisión en establecimientos nocturnos y salones de fiestas se mantienen de forma continua para verificar que los locales cuenten con licencias vigentes, equipos de prevención de incendios, señalización de emergencia, control de aforo, respeto a los horarios de cierre y niveles permitidos de emisión sonora.