Glenda Suárez destaca avances en Conalep Frontera durante su informe

FRONTERA, Coah.- El Conalep Frontera presentó su informe de actividades y rendición de cuentas correspondiente al ciclo escolar 2025-2026, en el que destacó avances en capacitación docente, infraestructura, equipamiento y participación de los estudiantes en actividades académicas, deportivas, artísticas y culturales.

La directora del plantel, Glenda Suárez, señaló que durante el ciclo se concretaron mejoras para fortalecer la formación de los alumnos, entre ellas la donación de equipos de cómputo, minisplits y maquinaria para las prácticas de las diferentes carreras técnicas.

Destacó también los resultados obtenidos por los estudiantes en competencias académicas, particularmente en robótica, donde el equipo del Conalep Frontera obtuvo el primer lugar estatal y posteriormente representó a Coahuila en la competencia nacional realizada en Puerto Vallarta.

Suárez resaltó que, además de la formación académica, los jóvenes participaron en actividades deportivas, artísticas, culturales, emocionales y relacionadas con la promoción de la paz.

"Estoy muy contenta de rendir este informe porque no nada más damos el desglose de las actividades, de la infraestructura y de las cuestiones protocolarias, sino también damos a conocer a la comunidad lo que tenemos en el Conalep Frontera", expresó.

Como parte de la oferta educativa, el plantel cuenta con las carreras técnicas de Mecatrónica, Sistemas Automáticos, Informática y Máquinas-Herramienta.

A estas opciones se suma este ciclo la especialidad de Inteligencia Artificial, con la que el Conalep Frontera se posiciona como pionero en la región al ofrecer formación técnica en esta área.

La directora explicó que los estudiantes podrán egresar con una preparación especializada y un certificado que los acredite como técnicos, de acuerdo con la formación que cursen.

Suárez agradeció la asistencia de los padres de familia al informe y destacó la importancia de que continúen acompañando a sus hijos tanto en las actividades académicas como en aquellas que contribuyen a su desarrollo integral.

"Para ellos realmente es esta rendición de cuentas, para que nos ayuden a que sigan apoyando a sus hijos en participar en las actividades académicas y también en las otras actividades", señaló.