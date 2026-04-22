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Coahuila

Arranca fumigación en colonias de Zaragoza para combatir mosquitos

Brigadas realizan fumigación en distintas colonias de Zaragoza como medida preventiva.

Por Alberto Ibarra Riojas - 22 abril, 2026 - 03:09 p.m.
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      Zaragoza, Coah. – Habitantes de distintas colonias de Zaragoza reportaron el inicio de una campaña de fumigación en sus sectores, como parte de las acciones para disminuir la presencia de mosquitos y prevenir enfermedades.

      Los recorridos se realizaron en colonias como San Ángel, Sagón, Nogalera, Manantiales y Alameda, donde brigadas llevaron a cabo labores para reducir la proliferación del insecto en espacios públicos y zonas habitacionales.

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      Ciudadanos señalaron que, además de la fumigación, es importante la participación de la comunidad, manteniendo limpios los patios y evitando la acumulación de agua en recipientes, ya que esto favorece la reproducción del mosquito.

      Acciones de la autoridad para combatir la proliferación de mosquitos en Zaragoza.

      Vecinos coincidieron en que la prevención es tarea de todos, destacando que este tipo de acciones ayudan a proteger la salud de las familias frente a enfermedades como el dengue, zika y chikungunya.

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