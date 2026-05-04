Intensifican despliegue de seguridad en Saltillo tras incidente del fin de semana

SALTILLO, Coahuila.-En respuesta a los acontecimientos registrados este domingo, donde un hombre perdió la vida, corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno reforzaron su presencia en distintos puntos de la capital coahuilense.

A lo largo del fin de semana y durante las primeras horas de este lunes, elementos de la Agencia de Investigación Criminal, la Policía Estatal, la Policía Municipal y fuerzas federales llevaron a cabo operativos de patrullaje y supervisión en colonias ubicadas en las zonas poniente, sur y oriente de la ciudad.

Acciones de la autoridad

Las acciones fueron supervisadas por autoridades como el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza, y el director de la Policía Municipal, Simón Pérez Saldaña, quienes acompañaron a los mandos de las distintas corporaciones involucradas.

De acuerdo con información oficial, estos operativos buscan reforzar la presencia policial en áreas estratégicas, disuadir conductas delictivas y ofrecer mayor protección a la ciudadanía. Asimismo, se reiteró que estas labores forman parte de una estrategia permanente de coordinación interinstitucional que se implementa en todo el estado.

Detalles confirmados

Las autoridades destacaron que el trabajo conjunto entre las distintas corporaciones continuará de manera constante para preservar el orden público y garantizar la seguridad de los habitantes.