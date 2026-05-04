Tres detenidos RIÑA EN ANTRO

Monclova, Coahuila.— La violencia volvió a hacerse presente durante la madrugada afuera de un centro nocturno, donde una riña entre varios individuos derivó en la detención de tres personas por parte de elementos de la Policía Municipal en la colonia Guadalupe.

Los hechos se registraron al momento del cierre de la discoteca HOK, cuando un grupo de clientes comenzó a enfrentarse físicamente en el exterior del establecimiento, generando un ambiente de tensión entre quienes aún permanecían en el sitio.

Tras recibir el reporte, varias unidades de Seguridad Pública se movilizaron de inmediato. A su arribo, personal de seguridad privada informó a los oficiales que varios de los involucrados ya se habían dispersado al notar la presencia policial.

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Sin embargo, los guardias lograron identificar plenamente a tres de los presuntos participantes en la riña, quienes fueron señalados directamente ante los agentes municipales. Los sujetos fueron asegurados en el lugar sin que se reportaran mayores complicaciones y posteriormente trasladados a las celdas de Seguridad Pública.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no reportaron personas con lesiones de gravedad, aunque se confirmó que los detenidos quedaron a disposición del juez calificador, quien determinará su situación conforme a los reglamentos correspondientes.

El operativo concluyó minutos después, restableciendo el orden en el área, mientras elementos preventivos permanecieron en vigilancia para evitar nuevos disturbios tras la salida de los asistentes.