Cateos simultáneos en Villa de Agujita derivan en detención y aseguramiento de sustancias ilicitas

VILLA DE AGUJITA, COAH.- Este miércoles 21 de enero se llevaron a cabo dos cateos simultáneos como parte de labores de investigación ministerial. La acción se realizó en atención a una denuncia ciudadana y bajo instrucciones del Fiscal General del Estado, Mtro. Federico Fernández.

El operativo contó con la coordinación de los tres órdenes de gobierno, participando la policía municipal, la policía de acción y reacción, la policía estatal y la Agencia de Investigación Criminal. Asimismo, se sumaron autoridades federales como la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, reforzando la capacidad de respuesta en la zona.

Durante las diligencias se logró la detención de una persona del sexo masculino, presumiblemente relacionada con el delito que se investiga. Además, se aseguró una cantidad de narcóticos con características propias de la metanfetamina, conocida comúnmente como "cristal".

Detalles confirmados

Los cateos se efectuaron en domicilios ubicados en el Barrio 1 y la Colonia Nueva de Agujita, donde se concretó la detención y el aseguramiento de las dosis de droga. Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de un esfuerzo permanente para combatir la delincuencia y garantizar la seguridad de la población.

Acciones de la autoridad

Con este tipo de operativos, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso con la estrategia "Coahuila Seguro", recordando que la seguridad es tarea de todos y todas. La participación ciudadana, a través de denuncias, continúa siendo fundamental para fortalecer la confianza y la protección en las comunidades.