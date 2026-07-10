Recorren calles de Frontera por la seguridad

Con el objetivo de mantener una cercanía con la sociedad y seguir fortaleciendo la seguridad del Estado como lo instruye el Gobernador Manolo Jiménez Salinas en las Mesas de Seguridad llegó al municipio de Frontera el programa "A Tu Colonia la Cuidamos Todos".

El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez recorrió junto al Senador de la República, Gabriel Elizondo, el sector oriente del municipio donde saludaron a ciudadanos, comerciantes y otros sectores con quienes dialogaron sobre los logros y retos en materia de seguridad y procuración de justicia.

"Juntos los tres órdenes de gobierno sumamos esfuerzos coordinados para seguir construyendo día a día la seguridad. Hoy nos acompaña el Senador Gabriel Elizondo, la alcaldesa Sara Irma Pérez y el Sub Secretario de Gobierno, Sergio Sisbeles, quienes también recogen el sentir de la ciudadanía. Todos juntos desde nuestra trinchera hacemos lo que nos corresponde para seguir teniendo a Coahuila como el mejor Estado para vivir por su seguridad y su desarrollo económico", señaló el Fiscal General del Estado.

Por su parte el Senador Gabriel Elizondo Pérez dijo que se trabaja para generar mejores condiciones de seguridad para las familias coahuilenses.

"Coahuila es un estado que ha demostrado que la seguridad se mantiene con estrategia, coordinación y trabajo en equipo, es por ello que se trabaja en estrecha coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y con el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, para impulsar desde el Senado de la República iniciativas que fortalezcan la seguridad, promuevan la prevención del delito y contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias coahuilenses".

A este evento acudieron corporaciones de los tres órdenes de gobierno bajo la coordinación del Comandante Regional de la Policía Estatal, Luis Ángel Estrada Picena.