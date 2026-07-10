Nuevos dormitorios y sala de televisión en Casa Hogar de Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- La Casa Hogar "Refugio y Esperanza" fortaleció su infraestructura con la entrega de nuevos dormitorios, un área de cuneros y una sala de televisión, obras realizadas con un donativo de 120 mil pesos otorgado por Constellation Brands en beneficio de los 29 menores que reciben atención en la institución.

La directora del refugio, Claudia Hernández Salas, encabezó el evento como anfitriona. Asistieron la presidenta del Patronato, Adriana Heat Boone; César Fruto; así como integrantes del nuevo patronato que será presidido por Miriam González Reinoso.

El gerente del área de Comunicación de Constellation Brands, Francisco Javier Hernández Sánchez, explicó que la empresa decidió ampliar su apoyo a esta institución y, aunque normalmente concentra sus programas sociales en la región de los Cinco Manantiales, debido a que también cuenta con colaboradores originarios de Múzquiz, Nueva Rosita y Sabinas, se han expandido a la Región Carbonífera.

El directivo destacó que no es la primera ocasión en que la empresa colabora con la Casa Hogar, ya que durante los últimos dos años ha participado en distintos programas de apoyo, entre ellos campañas para que sus colaboradores apadrinen a niñas y niños mediante la entrega de obsequios. En esta ocasión, el recurso se destinó al fortalecimiento de la infraestructura del refugio.

Actualmente, la Casa Hogar "Refugio y Esperanza" brinda atención integral a 29 niñas y niños, quienes reciben alojamiento, alimentación, educación y cuidados en un entorno seguro.

Durante el mismo evento, el ingeniero José Talamantes Villalobos entregó también un donativo económico por 26 mil 700 pesos a la institución y afirmó que continuará respaldando este tipo de causas mientras le sea posible.