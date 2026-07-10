Héctor Miguel García Falcón agradece apoyo en Múzquiz

MÚZQUIZ, Coahuila.- Como parte de su gira de agradecimiento por los municipios que integran el Distrito Local 06, el diputado local electo Héctor Miguel García Falcón, conocido como 'Gachupín', visitó el pasado jueves el municipio de Múzquiz para agradecer el respaldo recibido en las urnas y refrendar su compromiso de trabajar con cercanía y resultados.

Durante el recorrido, realizado en un ambiente festivo amenizado por el grupo Los Reyes Locos y los Chavarría Brother, el legislador electo convivió con familias del municipio y reconoció la confianza que le otorgaron en la pasada elección.

García Falcón afirmó que su labor en el Congreso del Estado estará enfocada en una agenda legislativa orientada al desarrollo económico, la generación de empleo, el fortalecimiento del campo, la seguridad, la salud, la educación y la creación de mejores oportunidades para las familias coahuilenses.

"Soy un hombre de palabra, soy un hombre de trabajo y, por supuesto, vamos a seguir trabajando de la mano del gobernador Manolo Jiménez Salinas para construir una legislatura limpia, transparente y comprometida con todas las familias de Coahuila", expresó.

El diputado electo aseguró que mantendrá un contacto permanente con la ciudadanía para conocer las necesidades de cada región e impulsar iniciativas que respondan a las demandas de la población.

Indicó que su objetivo será llevar las inquietudes de los habitantes del Distrito Local 06 al Congreso del Estado y convertirlas en acciones que contribuyan al bienestar de las familias de la región y de todo Coahuila.