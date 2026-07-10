La comunidad católica de Múzquiz despide al padre Manuel Rodríguez

MÚZQUIZ, COAH.- La comunidad católica de la Parroquia del Perpetuo Socorro despidió al padre Manuel Guadalupe Rodríguez Chávez con una misa de acción de gracias y un convivio, en reconocimiento a su labor pastoral y al servicio brindado durante su permanencia al frente de la parroquia.

La ceremonia religiosa se celebró el pasado jueves a las 18:00 horas en el templo parroquial, donde los fieles participaron en la eucaristía para agradecer el ministerio desempeñado por el sacerdote.

Durante la celebración, la feligresía expresó su reconocimiento por la entrega, el servicio y el acompañamiento espiritual que el padre Manuel Guadalupe Rodríguez Chávez brindó a las familias de la comunidad.

Al concluir la misa, los asistentes ofrecieron un convivio en honor del sacerdote como muestra de afecto y agradecimiento por su labor al fortalecer la fe entre los feligreses.

El encuentro reunió a integrantes de la comunidad parroquial, quienes aprovecharon la ocasión para despedirse y desearle éxito en la nueva etapa de su ministerio.

El padre Manuel Guadalupe Rodríguez Chávez dejará la Parroquia del Perpetuo Socorro para asumir una nueva encomienda pastoral en otro templo de Dios.