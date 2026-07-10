Que Siga la Democracia: Jorge Ríos presenta impugnación ante el TEPJF

MÚZQUIZ, COAH.- El movimiento "Que Siga la Democracia" presentó una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de negarle el registro como partido político nacional, informó el representante en Coahuila, Coronel retirado Jorge Ríos Contreras.

De acuerdo con Ríos Contreras, el Consejo General del INE rechazó el registro el pasado 25 de junio al señalar presuntas irregularidades en 92 afiliaciones, cifra que, afirmó, representa el 0.3 % de un universo de 303,490 registros ciudadanos.

El representante sostuvo que la resolución afecta a más de 300,000 ciudadanos que participaron de manera voluntaria en las asambleas y afiliaciones realizadas en todo el país.

Añadió que en Coahuila el movimiento llevó a cabo siete de las ocho asambleas requeridas, con la participación de jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, integrantes de pueblos originarios, profesionistas, estudiantes y trabajadores.

Precisó que la impugnación fue presentada el 6 de julio y confió en que el Tribunal Electoral emita una resolución antes del inicio del proceso electoral de 2027.

Recordó que, en el pasado, los partidos Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas obtuvieron su registro mediante este mismo recurso legal.

Ríos Contreras también afirmó que "Que Siga la Democracia" cuenta con presencia en las 32 entidades del país y aseguró que mantiene la ruta jurídica "con prudencia e inteligencia", sin recurrir a manifestaciones que afecten a terceros, al tiempo que pidió transparencia y justicia en la resolución del caso.

Finalmente, expresó su confianza en que las autoridades electorales resuelvan favorablemente la impugnación y aseguró que el movimiento continuará fortaleciéndose en Coahuila bajo el liderazgo nacional del maestro Edgar Garza.