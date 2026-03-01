La UPMF realiza examen diagnóstico para nuevos estudiantes en Monclova

La Universidad Politécnica Monclova Frontera (UPMF) llevó a cabo este sábado 28 de febrero la aplicación del examen diagnóstico para el próximo ciclo escolar. El rector de la institución, Armando Castro Murguía, supervisó la jornada que se desarrolló de 9:00 a 14:00 horas en las instalaciones de rectoría, recibiendo a los aspirantes que buscan integrarse a la comunidad universitaria en septiembre de 2026.

Con una meta institucional de 350 nuevos estudiantes, el rector informó que, debido a la alta demanda registrada, la universidad analizará la posibilidad de ampliar la capacidad de sus aulas. El objetivo principal es asegurar que ningún joven con deseos de superarse se quede sin espacio educativo, adaptando la infraestructura según los resultados obtenidos en este proceso de admisión.

Actualmente, la UPMF ofrece las ingenierías en Manufactura Avanzada, Sistemas Electrónicos y Logística en modalidad presencial de lunes a viernes. Para quienes ya laboran, la institución destaca por su modalidad mixta en las áreas de Logística y Manufactura, permitiendo a los alumnos asistir solo los sábados y cursar el resto de sus materias de forma virtual a través de la plataforma de la Secretaría de Educación de Coahuila.

Finalmente, se anunció que la universidad ya cuenta con la autorización de Coepes para la apertura de la carrera de Contabilidad. Aunque se esperan las validaciones finales de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, se confía en que esta nueva opción profesional esté disponible para el periodo de septiembre, fortaleciendo la oferta educativa en la región centro del estado.