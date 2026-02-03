Entregan suplemento alimenticio A productores de Múzquiz y SJS

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En un acto celebrado en las instalaciones de la Unión de Ejidos de Nogalitos, productores de Múzquiz y San Juan de Sabinas recibieron suplemento alimenticio como parte de las acciones de apoyo al campo en la Región Carbonífera.

Laura Jiménez Gutiérrez, alcaldesa del Municipio de Múzquiz, presidió dicho evento, contando con la presencia del subsecretario de Gobierno, licenciado Francisco Tobías Hernández, quien acudió en representación del Gobernador del Estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas.

La entrega de suplemento alimenticio

Durante la ceremonia donde se entregaron 30 toneladas de suplemento, se contó además con la presencia del delegado regional de la Secretaría de Desarrollo Rural Diego Elguezabal, destacando la importancia de este tipo de apoyos para fortalecer la actividad agropecuaria y garantizar mejores condiciones de trabajo para los productores locales.

El suplemento alimenticio permitirá mejorar la nutrición del ganado y contribuir al desarrollo sustentable de las comunidades rurales, expresaron por su parte Francisco Maldonado Olguín, Presidente de la Unión de Ejidos y Leonel Gómez Camacho, comisariado del Ejido La Cuchilla.

El subsecretario Francisco Tobías, subrayó que estas entregas forman parte de una estrategia integral impulsada por el Gobierno del Estado, en coordinación con los municipios, para atender las necesidades más apremiantes del sector rural.

Reconocimiento a la gestión de recursos

Asimismo, reconoció la participación activa de los productores en la gestión de recursos y programas que buscan elevar la productividad del campo.

En el evento también se resaltó la labor del Secretario de Desarrollo Rural, licenciado Jesús María Montemayor, quien ha encabezado gestiones constantes en beneficio de los agricultores y ganaderos de Coahuila.

Su trabajo ha permitido que los apoyos lleguen de manera directa a las comunidades, fortaleciendo la confianza entre autoridades y productores.

Los beneficiarios agradecieron la entrega de suplemento alimenticio, señalando que representa un respaldo significativo en tiempos de retos económicos y climáticos.

Con este apoyo, aseguraron, podrán mantener la calidad de sus actividades y garantizar mejores resultados en la producción.

Finalmente, las autoridades reiteraron su compromiso de continuar trabajando de manera cercana con los productores, impulsando programas que fortalezcan al campo y contribuyan al desarrollo de la Región Carbonífera.