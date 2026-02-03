Padres de familia rechazan designación de nueva directora en primaria de Nava

Nava, Coah.— Padres de familia de la escuela primaria 20 de Noviembre manifestaron su inconformidad ante la designación de la nueva directora, al considerar que existen antecedentes que podrían afectar el ambiente escolar y la seguridad de los alumnos.

Diego David Conde Lechuga expuso la postura del grupo luego de dialogar con la coordinadora de zona y la supervisora escolar.

Durante el encuentro, las autoridades educativas levantaron un relatorio en el que quedaron asentadas las inquietudes de los padres de familia. Dicho documento consta de siete u ocho hojas, además de escritos adicionales y evidencias digitales.

Los inconformes señalaron que el objetivo principal es evitar que se repitan conductas que puedan vulnerar la integridad física y emocional de los estudiantes.

Por su parte, la profesora Elba Marta informó que el caso seguirá un procedimiento conforme a los estatutos y al marco jurídico vigente, el cual podría extenderse de uno a dos meses.

Suspensión de clases en la primaria 20 de Noviembre

Como acuerdo con la jefa de sector y la supervisora escolar, se determinó la suspensión de clases únicamente en la primaria 20 de Noviembre, mientras se realiza una revisión exhaustiva de la situación.