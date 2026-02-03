Contactanos
Coahuila

Padres de familia rechazan designación de nueva directora en primaria de Nava

Manifiestan preocupación por posibles afectaciones al ambiente escolar y la seguridad de los alumnos.

Por Alberto Ibarra Riojas - 03 febrero, 2026 - 03:06 p.m.
Padres de familia rechazan designación de nueva directora en primaria de Nava
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Nava, Coah.— Padres de familia de la escuela primaria 20 de Noviembre manifestaron su inconformidad ante la designación de la nueva directora, al considerar que existen antecedentes que podrían afectar el ambiente escolar y la seguridad de los alumnos.

      Diego David Conde Lechuga expuso la postura del grupo luego de dialogar con la coordinadora de zona y la supervisora escolar.

      Durante el encuentro, las autoridades educativas levantaron un relatorio en el que quedaron asentadas las inquietudes de los padres de familia. Dicho documento consta de siete u ocho hojas, además de escritos adicionales y evidencias digitales.

      Placeholder

      Los inconformes señalaron que el objetivo principal es evitar que se repitan conductas que puedan vulnerar la integridad física y emocional de los estudiantes.

      Por su parte, la profesora Elba Marta informó que el caso seguirá un procedimiento conforme a los estatutos y al marco jurídico vigente, el cual podría extenderse de uno a dos meses.

      Placeholder

      Suspensión de clases en la primaria 20 de Noviembre

      Como acuerdo con la jefa de sector y la supervisora escolar, se determinó la suspensión de clases únicamente en la primaria 20 de Noviembre, mientras se realiza una revisión exhaustiva de la situación.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados