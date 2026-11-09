Felipe Cano pide a padres vigilar llamadas falsas en Frontera

Vigilar que los menores de edad no realicen llamadas falsas a los números de emergencia y evitar la quema de basura en patios particulares fueron los exhortos que emitió Protección Civil de Frontera a la ciudadanía.

¿Qué declaró Felipe Cano sobre las llamadas falsas?

Felipe Cano, coordinador de Protección Civil, señaló que, aunque los reportes falsos no son frecuentes en el municipio, llegan a presentarse uno o dos llamados de este tipo, por lo que pidió a los padres de familia estar atentos a las actividades de sus hijos.

Explicó que estas llamadas pueden ocasionar que las unidades de emergencia se desplacen innecesariamente y pierdan tiempo que podría ser necesario para atender un servicio real. Advirtió que, cuando los elementos se encuentran atendiendo un reporte falso, pueden retrasarse en acudir a otra emergencia donde sí se requiera la intervención de Bomberos.

Incendios recurrentes en Frontera

Por otra parte, Cano pidió a los habitantes evitar la quema de basura en los patios de sus viviendas, debido a que el fuego puede salirse de control y provocar incendios. Indicó que este tipo de situaciones, junto con los siniestros en terrenos baldíos y contenedores, representan parte de los servicios más recurrentes para la corporación.

Como referencia, informó que durante el fin de semana, de viernes a domingo, atendieron 12 incendios en lotes baldíos y tres en contenedores de basura, mientras que normalmente reciben entre cinco y siete reportes de este tipo durante la semana.

El coordinador reiteró el llamado a la responsabilidad ciudadana, tanto para evitar llamadas de broma como para prevenir incendios que pongan en riesgo a las familias y sus viviendas.