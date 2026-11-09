Habitantes de Jardines de Aeropuerto exigen solución a fuga de drenaje

A más de tres meses de haber reportado una fuga de drenaje, habitantes de la colonia Jardines de Aeropuerto continúan enfrentando el derrame de aguas residuales en el cruce de las calles Huizachal y Aviación, sin que el problema haya sido solucionado.

La problemática, reportada desde finales de julio, persiste en noviembre y mantiene la preocupación de las familias del sector, debido a que el agua residual se extiende por la vialidad y genera malos olores, principalmente durante las tardes.

Los vecinos señalaron que la situación afecta las condiciones de higiene de la colonia y representa una preocupación adicional para las familias con niños, quienes salen a jugar a las calles y quedan expuestos al contacto con los desechos.

Alma, residente del sector, explicó anteriormente que el derrame se extendía por más de una cuadra, afectando incluso a familias que recientemente adquirieron viviendas nuevas en esta zona habitacional.

Acciones de la autoridad

Ante la falta de solución, los habitantes reiteraron el llamado al Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) para que envíe personal a revisar la red sanitaria, determine el origen de la fuga y realice las reparaciones necesarias.

Los afectados advirtieron que el problema no sólo deteriora las condiciones de las vialidades, sino que también representa un riesgo sanitario por la exposición constante a las aguas residuales.

Impacto en la comunidad

Por ello, solicitaron que la dependencia atienda el reporte y evite que el derrame continúe extendiéndose en perjuicio de las familias de Jardines de Aeropuerto.