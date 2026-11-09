Sara Irma Pérez promueve la participación familiar en la educación en Frontera

Con pláticas de orientación dirigidas a padres de familia, el Ayuntamiento de Frontera busca fortalecer la participación de las familias en la educación de sus hijos y promover entornos escolares seguros.

Félix Alejandro Rodríguez Ramos, director de Educación Municipal, informó que estas actividades se realizan en distintos sectores de la ciudad, con el propósito de brindar herramientas a los padres para mejorar la crianza y la comunicación con sus hijos. Señaló la preocupación que tiene la alcaldesa de Frontera, Sara Irma Perez Cantú por la niñez y quiere que los padres de familia puedan dar más atención a sus hijos en cada una de sus etapas.

El Ayuntamiento de Frontera busca mejorar la educación familiar

Explicó que este lunes, después del evento cívico realizado en el jardín de niños Amparo Pape de Benavides, ubicado en la colonia La Laura, se impartiría la plática "El papel del padre de familia en la educación de sus hijos".

Señaló que la respuesta de los padres ha sido favorable, pues han asistido a las sesiones realizadas en diferentes colonias e incluso han solicitado que el programa regrese a sus sectores. Como ejemplo, mencionó que habitantes de la colonia Borja se comunicaron para pedir nuevas pláticas, luego de que el personal municipal ya acudiera a ese sector. También se han desarrollado actividades en la Occidental y las colonias del Norte.

Actividades de orientación se realizan en diversas colonias de Frontera

Rodríguez Ramos indicó que el programa continuará en otros puntos de Frontera, entre ellos los ejidos La Cruz y 8 de Enero. Destacó que uno de los objetivos es orientar a los padres sobre cómo establecer límites y lograr que sus hijos atiendan indicaciones sin recurrir a gritos, regaños, golpes, castigos o amenazas.

Félix Rodríguez destaca la importancia de la crianza positiva

Reconoció que nadie nace con los conocimientos para ejercer la paternidad, por lo que consideró importante acercar a las familias herramientas y recomendaciones respaldadas por especialistas.