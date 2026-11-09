Informe 2026: Sara Irma Pérez Cantú destaca avances en Frontera

Con un balance de obras de infraestructura, rehabilitación de vialidades y mejoramiento de los servicios públicos, la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú rendirá su informe de resultados 2026 el próximo 14 de diciembre, a partir de las 18:00 horas, en el salón Cocoa.

La presidenta municipal extendió la invitación a la ciudadanía para conocer los avances alcanzados durante este año, que calificó como un periodo de intenso trabajo para el municipio, particularmente en proyectos de agua potable y drenaje.

¿Qué avances se han logrado en Frontera?

A diferencia del primer año de su Administración, cuando uno de los proyectos más representativos fue la obra del par vial, durante 2026 se ha dado continuidad a trabajos de infraestructura básica que, aunque no siempre son visibles, tienen un impacto directo en la calidad de vida de las familias.

"Ha sido un trabajo diferente, porque a lo mejor el primer año estuvo la obra del par vial, pero también en este año hemos avanzado mucho; llevamos muchas obras de agua y drenaje que a veces son obras que no se ven, pero sí se sienten y se palpan en la calidad de vida de nuestros fronterenses", expresó.

Entre los avances que forman parte del balance municipal se encuentran los trabajos de pavimentación y recarpeteo, así como la rehabilitación de redes hidráulicas y sanitarias en distintos sectores de la ciudad.

Detalles sobre los proyectos de agua y drenaje

También se han impulsado proyectos para mejorar el suministro de agua potable. A través de SIMAS se realizaron trabajos de interconexión de tubería, benefició aproximadamente a 5 mil habitantes.

En cuanto al sistema hidráulico, se han desarrollado acciones para mejorar la capacidad de conducción de agua en sectores como los ejidos La Cruz y 8 de Enero, así como en la colonia Borja, mediante la ampliación de líneas de conducción.

La alcaldesa destacó que todos estos trabajos forman parte del esfuerzo por atender necesidades que durante años han representado problemas para diferentes sectores de Frontera.

Invitación a la ciudadanía

Finalmente, reiteró la invitación a los habitantes para acudir al informe, donde se presentará el concentrado de las obras y acciones realizadas durante 2026.

"Todos están cordialmente invitados. Todavía falta un poquito de tiempo, pero vamos a estarles recordando que será el 14 de diciembre, a las 6:00 de la tarde", puntualizó.